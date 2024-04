Cattolica, 17 posti auto al parcheggio di piazza Mercato: via all’asta per le concessioni

Il Comune di Cattolica apre l’asta per singole concessioni d’uso di 17 posti auto del parcheggio al 2º piano interrato del complesso immobiliare di Piazza Mercato (ingresso da via Milazzo). Tutti gli interessati potranno presentare la propria offerta economica entro le ore 12 del 3 maggio 2024, all’ufficio protocollo del Comune. Base d’asta pari a 800 euro per ogni anno, oltre iva di legge ed oneri condominiali e tributari di competenza. La concessione sarà aggiudicata a mezzo di “offerta più alta”. In caso di parità, verranno preferiti i soggetti con disabilità certificata che avranno la preferenza nella scelta dei posteggi. È possibile presentare una sola offerta per nucleo famigliare.

“L’obiettivo del Comune - dichiara l’assessora al patrimonio Claudia Gabellini - rimane quello di non alienare ulteriori stalli pubblici ma anche di far funzionare a pieno regime il parcheggio sotterraneo di piazza Mercato tramite tale asta, in attesa che gli stalli vengano affidati a un nuovo gestore”.

Richieste info e chiarimenti da inviare tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it (Responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Ufficio Patrimonio: Sara Piccioli tel. 0541-966705, e-mail: picciolisara@cattolica.net)

Tutti i dettagli della procedura sul sito del Comune al link: https://www.cattolica.net/retecivica-citta-di-cattolica/area-istituzionale/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/patrimonio-immobiliare-comune-di-cattolica/avviso-pubblico-la-concessione-uso-di-singoli-stalli-del-parcheggio-porsto-al-ii-piano-interrato-del