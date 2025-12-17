Capodanno a Cattolica: potenziati i controlli della Polizia Locale

A Cattolica, Natale e Capodanno si festeggiano in sicurezza. L’Amministrazione comunale ha potenziato i controlli da parte della Polizia locale per tutto il periodo delle festività, aumentando le aperture serali del Comando non solo nei week end ma anche nei feriali dal 24 dicembre fino al 6 gennaio. In servizio anche due agenti di nuova nomina e arricchito il parco mezzi con l’aggiunta di una nuova auto (una Suzuki cross). Nella notte di Capodanno, saranno sette gli agenti in strada, uno in più rispetto allo scorso anno. Grande attenzione anche nei confronti della movida: al fine di evitare disordini e bivacchi sarà vietata la vendita per asporto e detenzione del vetro in giornate e orari maggiormente sensibili. Divieto anche di esplosione di fuochi di artificio nella notte di fine anno in determinate aree della città, tra cui piazza Primo maggio e altre vie del centro. Proseguiranno gli accertamenti su soste e circolazione stradale con l’ausilio di etilometro, targa system e i controlli sulla regolarità dell’occupazione di suolo pubblico, delle attività commerciali e di ristorazione, prevenzione della microcriminalità. Domani, giovedì 18 dicembre, l’Amministrazione comunale parteciperà alla consueta riunione in Prefettura a Rimini per l’organizzazione e la sicurezza degli eventi natalizi e del Capodanno.

“I nostri agenti hanno già pronto il piano di vigilanza e controlli per garantire il sereno svolgimento delle festività di quest’anno – spiega l’assessora alla polizia locale Claudia Gabellini – Vogliamo che cittadini e turisti possano vivere Cattolica e la bellissima atmosfera natalizia in sicurezza e nel rispetto delle regole. Continuiamo a investire sul potenziamento delle nostre forze e mezzi di polizia con l’inserimento in servizio di nuovi agenti e l’implementazione del parco auto. Grazie a tutti gli agenti di Polizia locale di Cattolica, non solo per le tantissime attività che svolgono quotidianamente al servizio dei cittadini, ma per l’impegno ulteriore in periodi particolari dell’anno, come le festività, in cui intensificano gli sforzi e il lavoro per permettere un sano divertimento in piena sicurezza e serenità”.