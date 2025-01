Brunori Sas a Cattolica in concerto il 13 luglio

Si prospetta un 2025 all’insegna dei grandi concerti per Brunori Sas, e “L’albero delle noci” si prepara a dare i suoi frutti anche nella stagione estiva. Il 13 luglio sarà in concerto a Cattolica all’Arena della Regina. I biglietti saranno disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:30 di venerdì 31 gennaio, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 14:30 di lunedì 3 febbraio. ​​L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.