Body building, il cattolichino Davide Pantucci Mister Universo Over 60

CATTOLICA. Sempre più in alto. Il cattolichino Davide Pantucci dopo il titolo di campione del mondo di body building ottenuto a giugno, domenica è diventato il nuovo Mister Universo della federazione Wabba (World Amateur BodyBuilding Association) nella categoria Over 60. Il romagnolo (già vincitore di un mondiale over 50 nel 2018) sulla pedana di Tarragona (Spagna) ha sbaragliato una selezionata concorrenza internazionale composta da due ungheresi, uno spagnolo, un francese e un inglese (un atleta che aveva vinto già tre volte il titolo).

«Questa volta più che mai non ho lasciato nulla al caso», dice il campione. «Mi sono allenato sei giorni su sette, due ore al mattino e qualche volta anche di sera. Sapevo che la gara sarebbe stata molto combattuta e dovevo migliorare la forma. Ringrazio il coach Marco Parisi (bodybuilder già titolato, di Misano) per il lavoro fondamentale che ha fatto, meticoloso e dettagliato. Mi ha seguito giorno per giorno e in certi casi ora per ora».

Non solo esercizi ma anche attenzione all’alimentazione. «Ho seguito una dieta calibrata sugli esercizi da fare e sul mio stato di forma con molte proteine e pochi carboidrati e grassi». Una concessione dopo la vittoria? «Una pizza e un dolce e niente alcol».

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