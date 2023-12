Ben 30 associazioni per la nuova consulta del terzo settore

Una consulta tutta nuova dedicata agli enti del terzo settore operanti nel comune di Cattolica. Ha preso vita su impulso di Palazzo Mancini, allo scopo di mettere in collegamento le organizzazioni del territorio operanti nel campo socio-sanitario, della solidarietà, del volontariato: sia tra di loro che con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di condividere progetti attorno ai quali sviluppare, insieme, attività e manifestazioni.

Il progetto

Il Comune sottolinea come alla consulta abbiano aderito circa una trentina di enti del territorio, iscritti al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore) attivi nel comune di Cattolica, che svolgono iniziative a vantaggio della popolazione o comunque di pubblica rilevanza od utilità locale e precisa come la sua creazione, approvata all’unanimità nel corso dell’ultimo consiglio comunale, sia stata il frutto di confronto e concertazione sia con le associazioni coinvolte, sia all’interno della terza commissione consiliare.

I commenti

«L’approvazione unanime della consulta da parte del consiglio comunale – commenta l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo - dimostra come sia avvertita in modo diffuso e trasversale la necessità di stimolare e coordinare interventi d’attuare nell’ambito del sociale. Con questa consulta si gettano le basi per un necessario proficuo lavoro di insieme». Tra i prossimi obiettivi da realizzare, anche la creazione di un book digitale della consulta che, tra l’altro, dovrà riunirsi almeno due volte all’anno.

«Realizzeremo un book delle associazioni con valenza sia interna che esterna – spiega il dirigente Stefano Bruscoli – sia per rinsaldare il legame e il collegamento tra i vari enti che per farli conoscere e raggiungere in modo agevole anche dai cittadini».

Lo scopo

La consulta vuole essere un punto di riferimento per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche del volontariato, della promozione socio-culturale e dell’associazionismo, favorendo iniziative di conoscenza e sensibilizzazione di temi di interesse sociale, nonché la collaborazione tra amministrazione comunale, enti pubblici del territorio e Terzo settore, promuovendo anche indagini, studi e ricerche di interesse comune.