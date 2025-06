Avvistati 28 delfini lungo la costa romagnola: i risultati di un anno di ricerche esposti a Cattolica VIDEO

Le buone notizie per la salute del Mare Adriatico sono emerse nella conferenza stampa di presentazione dei risultati del primo anno di ricerca di “Delfini Metropolitani Adriatico” , l’unità di ricerca romagnola del progetto di monitoraggio a lungo termine Delfini Metropolitani, coordinatore Guido Gnone per Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova Onlus, grazie al supporto di Promed ( www.promedproject.org ) e del Marina di Cattolica, che si è tenuta questa mattina, all’Acquario di Cattolica, in concomitanza delle giornate mondiali dell’Ambiente e dell’Oceano, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, e all’interno del Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa di Confindustria Romagna.

Sulla costa Adriatica da aprile a ottobre 2024 (per una media di due uscite settimanali, in base alle condizioni meteo) il team di ricerca ha monitorato un’area compresa entro un raggio di 25 miglia nautiche dalla Marina di Cattolica, tra Cervia e Senigallia, confermando la presenza del tursiope (Tursiops truncatus), specie di delfino che sembra prediligere le acque di piattaforma, entro i 200 metri di profondità. I ricercatori hanno inoltre potuto verificare che anche in quest’area, come nel levante ligure e in altre zone del Mediterraneo, i tursiopi sembrano attratti dalle attività di pesca a strascico.

Su 15 uscite in mare, nove sono stati gli avvistamenti per un totale di 28 individui fotoidentificati individualmente. Tutti a distanza di circa 8-10 miglia dalla costa. Piccola curiosità: sulle prime tre uscite svolte nel 2025, un tursiope soprannominato ‘Pinnabianca’ era già stato fotoidentificato nel 2024, facendo supporre che si tratti di un animale residente, che trova in quest’area una zona consona alle sue esigenze.

Delfini Metropolitani Adriatico coinvolge le strutture Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0 del gruppo Costa Edutainment, con il supporto del Marina di Cattolica che ha messo a disposizione due imbarcazioni - un gommone di 8 metri di lunghezza con motore fuoribordo e un cabinato Striker 44 Sport Fisherman di 14 metri di lunghezza – oltre allo skipper e al carburante.