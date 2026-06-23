All’Acquario di Cattolica la vasca dei cavallucci marini raddoppia

L’Acquario di Cattolica ha completato l’ampliamento della vasca dei cavallucci marini tropicali (Hippocampus reidi): il volume d’acqua raddoppia e l’allestimento riproduce fedelmente l’habitat naturale di queste creature, tra le più amate dal pubblico di grandi e piccini.

I cavallucci marini nascondono dietro il loro aspetto fiabesco una biologia straordinaria: sono monogami, celebrano ogni giorno una rituale danza nuziale e sono protagonisti di uno dei fenomeni più unici del regno animale — è il maschio a portare la gravidanza, custodendo le uova nel proprio marsupio fino alla schiusa ed espellendo poi centinaia di piccoli con contrazioni che richiamano un vero e proprio parto.

Si tratta anche di specie tra le più vulnerabili del mare, minacciate dalla caccia, dal commercio illegale e dal riscaldamento globale. Gli esemplari ospitati a Cattolica provengono da uno scambio con il Gardaland Sea Life Aquarium, pratica consolidata tra strutture accreditate che consente di arricchire la biodiversità degli acquari senza alcun impatto sull’ambiente.

Con questo nuovo exhibit l’Acquario di Cattolica rinnova il proprio impegno a raccontare il mare come ecosistema fragile che merita conoscenza, rispetto e protezione.