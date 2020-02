Il Cattolica unica romagnola domenica in campo

In un calendario agonistico rivoluzionato in nome dei focolai di Coronavirus riscontrati in Italia, domenica prossima il Cattolica (Serie D girone F) sarà l’unica formazione di calcio romagnola a scendere in campo. I giallorossi del tecnico Emmanuel Cascione saranno impegnati in trasferta a Fiuggi. Nella giornata di oggi, il dipartimento Interregionale, in esecuzione dell’ordinanza del Ministero della Salute, adottata d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, per contrastare la diffusione del COVID-19, ha disposto il rinvio di tutte le gare dei Gironi A, B, C e D in programma domenica 1 marzo, comprese quelle Juniores del 29 febbraio (Gironi A, B, C, D e E oltre a Fezzanese-Tuttocuoio). Sempre il Dipartimento ha rinviato le partite del turno infrasettimanale del 4 marzo che riguardano i Gironi B e C. Nel girone D, Forlì, Savignanese, Sammaurese e Alfonsine sapevano già che non avrebbero giocato, viste le ordinanze emesse nei giorni scorsi a livello regionale.