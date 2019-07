Cattolica, stasera concerto show dedicato a Freddy Mercury e i Queen

Arriva stasera all’Arena della Regina di Cattolica lo spettacolo che ha riscosso un grande successo in Italia grazie alla presenza sul palco di oltre 40 straordinari musicisti: con “Queen at the opera” il pubblico ha la possibilità di ascoltare i più grandi classici dei Queen e rivivere emozioni uniche attraverso brani che hanno fatto la storia della musica mondiale.

Le talentuose le voci che esprimeranno il lavoro certosino di arrangiamento svolto per la realizzazione dello show sono di Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrari e Giada Maragno – già noti al pubblico per “Notre Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”, “Priscilla la Regina del deserto”, “Hair”, “The voice” e “Roma opera musical”. Voci che sono pronte a confrontarsi con i più grandi capolavori del popolarissimo gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor.

Sul Corriere Romagna l'intervista a Simone Scorcelletti, regista e produttore dello spettacolo.