Cattolica, l’annuncio del sindaco: “Dal Miur un milione di euro per ristrutturare le scuole”

Un milione di euro per le scuole di Cattolica. Lo annuncia il sindaco Mariano Gennari in una nota: “Anche negli ultimi giorni di legislatura l’instancabile lavoro e attenzione che dedichiamo alle numerose criticità nelle strutture scolastiche di Cattolica portano importanti fondi alla città. A fronte di un’accurata verifica sui controsoffitti e infissi di tutte le scuole al settore lavori pubblici e patrimonio ne è scaturita una relazione che prontamente è stata inviata al MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca). Con nostra grande soddisfazione e orgoglio abbiamo ricevuto una pec dal Ministero che assegna alle scuole di Cattolica un finanziamento di un milione di euro per i lavori di messa in sicurezza delle strutture. I fondi si riferiscono a tre scuole che rispettivamente sono: Secondaria Filippini, Primaria Carpignola e Materna Corridoni”.