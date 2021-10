Cattolica, Fornchi sindaca, ecco chi entra in Consiglio comunale VIDEO

CATTOLICA. Con la vittoria al ballottaggio di Franca Foronchi, si può delineare la composizione del consiglio comunale. Dieci gli scranni per la nuova maggioranza di centrosinistra. Sette al Pd, e tre a Cattolica in Azione, Cattolica Futura e alla civica Idee in Comune. In attesa dell’annuncio della giunta, all’interno della quale potrebbero scattare anche eletti dem e delle altre liste, la squadra dei consiglieri comunali di maggioranza è composta da Federico Vaccarini (90), Alessandro Belluzzi (74), Gastone Benelli (69), Riccardo Piva (67), Alessandro Montanari (60), Marco Secchi (58) e Giuliana Giulini (31). Per la lista In Azione con Calenda entra Filippo Casanti, che al primo turno ha ottenuto 99 preferenze. Marco Magnani Per Cattolica Futura (38) e Roberto Franca (54) per Idee in Comune. Nella minoranza sei seggi, tre per le liste di Gennari, tre per quelle di Gessaroli. Nella formazione dell’amministrazione uscente, oltre al primo cittadino, entrano Silvia Pozzoli per il Movimento Cinque Stelle (36 preferenze) e l’assessore al Turismo uscente Nicoletta Olivieri, della lista Siamo Cattolica, con 122 preferenze. Sul fronte del centrodestra, con Gessaroli, entrano Riccardo Franca per Alleanza Civica (19 preferenze) e Flavio Mauro per FdI (35). Sono sette le liste rappresentate nel nuovo consiglio comunale della Regina. Cinque, invece le liste rimaste fuori: Cattolica Coraggiosa ed Europa Verde per la maggioranza, Progetto Cattolica la civica con Gennari, la Lega per il centrodestra. E la Lista rossa del candidato sindaco Francesco Vittori.