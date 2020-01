Cattolica. Bandito sfonda la porta della tabaccheria, ruba e scappa

CATTOLICA. Quando la titolare di una tabaccheria di via Toscana a Cattolica, venerdì verso le 20 ha visto il passamontagna calato sul volto del “cliente” che voleva entrare, si è chiusa dentro. Il rapinatore però non si è perso d’animo ed ha sfondato la porta. Una volta dentro ha puntato dritto alla borsa della titolare credendo contenesse l’incasso della giornata. In realtà oltre ai documenti e agli effetti personali conteneva appena 50 euro in contanti. Il bandito ora è attivamente ricercato dai carabinieri che stanno visionando anche le riprese delle telecamere della zona.