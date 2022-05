Castrocaro, Turchi e la sfida elettorale

È un fiume in piena Filippo Turchi ai blocchi di partenza della sua campagna elettorale per la corsa al Municipio che interesserà il Comune il prossimo 12 giugno. L’imprenditore castrocarese, consigliere comunale uscente, si presenta con la lista “Noi di Castrocaro” . Non usa mezzi termini per motivare la candidatura in solitaria. «Cinque anni fa due politici della Lega mi chiesero di essere il loro “nome” per mantenere la presenza del partito sul territorio – racconta il diretto interessato –. Ho accettato e vissuto quell’esperienza, non ci sono mai stati reali dissapori ma di fatto, dopo due mesi, la bandiera sulla schiena non ce l’avevo più. Sono libero e il politicamente corretto non mi interessa, questo mi ha portato ad essere il consigliere di opposizione con più mozioni approvate nella passata amministrazione. Un accordo con il centrodestra non si è trovato perché non si è mai parlato di idee e di programma ma di poltrone, corro da solo perché sono voluto uscire dalle logiche di spartizione».

Servizio sul Corriere in edicola oggi