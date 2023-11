Zone svantaggiate, progetto sulle agevolazioni fiscali

Istituire zone economiche speciali caratterizzate da condizioni fiscali favorevoli per promuovere sviluppo, residenzialità e occupazione. È il progetto della Zona area montana autonoma (Zama) presentato dal forlivese Massimiliano Pompignoli (Lega), primo firmatario del piano e presidente della Commissione Bilancio dell’Emilia-Romagna, che domani inizierà il suo iter legislativo in Regione per approdare in aula tra la fine dell’anno e il primo trimestre 2024. «Ho presentato a giugno – spiega Pompignoli – un progetto di legge che riguarda l’istituzione di queste zone speciali regionali nelle aree svantaggiate del territorio emiliano romagnolo. Le aree montane e sub montane in questi anni hanno subito le maggiori difficoltà e c’è il rischio di uno spopolamento. Quale impresa o quale giovane può decidere di andare a investire in zone dove non ci sono tutti i servizi essenziali?».

Nel progetto sono previste particolari fiscalità per chi vive o si trasferirà in queste zone: esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per la destinazione d’uso commerciale, relativi all’insediamento degli stessi, esenzione del bollo auto per i veicoli a servizio delle unità operative ricadenti nel territorio della Zama, più altre agevolazioni fiscali, sia per privati che per aziende.