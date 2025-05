Terra del Sole, “Il problema della pensione è che non hai mai un giorno libero”: festa a sorpresa per lo storico fondatore della “Barzanti & Gessi”

Sono passati quasi cinquant’anni da quel lontano 1977, quando, insieme a Valter Barzanti e in una piccola bottega di Terra del Sole all’interno delle mura della rocca, decise di intraprendere un’avventura che, nel corso degli anni, lo portò a creare un’azienda diventata un vero e proprio punto di riferimento nel settore termoidraulico in tutta la provincia, e non solo. Franco Gessi, castrocarese di 72 anni e storico co-fondatore della “Barzanti & Gessi”, si gode la meritata pensione circondato da parenti, amici, dipendenti e collaboratori che lo hanno festeggiato mercoledì 30 aprile con una festa a sorpresa presso il ristorante “L’Amorosa” di Forlì.

Terminati gli studi, il cammino lavorativo di Franco è iniziato prima come dipendente, con l’inseparabile amico Valter, sempre nel settore dell’impiantistica idraulica. Conclusa poi la leva obbligatoria nel 1974, a Belluno, nell’artiglieria pesante di montagna, Franco ha deciso di intraprendere la carriera di imprenditore e proprio insieme a Barzanti ha fondato in via Mameli, a Terra del Sole, la sua piccola prima azienda idraulica che, con il passare degli anni, si è ingrandita fino a trasferirsi a Forlì nella sede di via Balzella 41. Si tratta della “Barzanti & Gessi”, che conta ad oggi decine di dipendenti e collaboratori e che è tra le principali realtà forlivesi nei settori del riscaldamento, condizionamento e idrosanitaria.

Sposato con Maria Pia dal 1980, padre di Giorgia e Paola e nonno di Alice, Maicol e Giacomo, Gessi è da sempre un appassionato di caccia e pesca surfcasting. Dopo oltre cinquant’anni di lavoro, dei quali la maggior parte passati a capo dell’azienda, per Franco è giunto il momento di appendere gli attrezzi al chiodo e di godersi la pensione. “Il problema dell’essere in pensione è che non hai mai un giorno libero”, la scritta sulla torta dedicata a un visibilmente emozionato Franco, durante la festa a sorpresa di mercoledì scorso organizzata da amici e colleghi.