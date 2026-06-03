Terra del Sole, addio al 28enne Francesco Pieraccini: le donazioni andranno alla ricerca

Si è spento prematuramente Francesco Pieraccini, giovane ventottenne residente a Terra del Sole, che da due anni era affetto da leucemia linfoblastica a cellule T. Si è tenuta ieri alle 20.30 una veglia di preghiera in suo onore all’interno della Chiesa di Santa Reparata. Il giovane aveva recentemente lanciato un appello sul web chiedendo un supporto pubblico che potesse aiutarlo a finanziare le proprie cure all’estero, fissando un obiettivo di 45mila euro. I trattamenti già effettuati in Italia, infatti, non erano risultati efficaci e la malattia si era ripresentata con numerose recidive. La risposta della rete è stata calorosa ed in pochi giorni sono stati raccolti 40.237 euro, raggiungendo così circa il 90% della cifra richiesta. In sostegno al giovane era anche in programma “Una serata per Francesco”, evento di beneficenza organizzato da DiscoFauna, che si sarebbe dovuto svolgere domani presso i locali del centro sportivo Derby 2.0 di Castrocaro Terme. Purtroppo nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate inesorabilmente. Le donazioni sulla piattaforma di crowdfounding GoFoundMe, in seguito alla scomparsa del giovane, sono state sospese dai familiari che hanno ringraziato chi ha aderito alla raccolta, comunicando che i fondi già ricevuti «saranno devoluti in beneficenza per aiutare la ricerca, come avrebbe voluto Francesco».