“La locandina di quella festa offende la patrona”: il sindaco di Castrocaro si arrabbia con il party di lunedì 3 febbraio

Una festa privata dal nome “Una festa della Madonna” in programma lunedì 3 febbraio a “Le Chateau Club” accende la protesta del sindaco di Castrocaro, che la trova di cattivo gusto in concomitanza con le celebrazioni della patrona di Forlì. Così il sindaco Francesco Billi: “In qualità di sindaco intendo condividere il disappunto di una parte rappresentativa della comunità locale nell’apprendere che si svolgerà in paese un evento privato di intrattenimento intitolato “Una festa della Madonna”, in concomitanza con le celebrazioni della Patrona di Forlì, e pubblicizzato utilizzando in maniera impropria l’effige di Nostra Signora di Lourdes”.

“Castrocaro Terme e Terra del Sole - continua il sindaco - si caratterizza per una radicata devozione mariana, avendo mantenuto vivo nei secoli un profondo legame spirituale con le Protettrici parrocchiali, invocate come Madonna dei Fiori, Madonna delle Grazie e Madonna della Tosse: un fattore identitario che ha sempre unito e valorizzato le comunità locali in senso autentico e ampio. Inoltre è molto attivo nel territorio il volontariato organizzato sotto le insegne dell’UNITALSI, vocato meritevolmente all’assistenza cristiana di malati e infermi, in particolare nell’accompagnamento in pellegrinaggio al santuario di Lourdes, dove il compianto Mons. Adalberto Mambelli fu Cappellano della Grotta. Premesso ciò, auspico in futuro l’impegno da parte di tutti ad operare e comunicare con attenzione e senza scadimenti inopportuni, bensì nel massimo rispetto verso la sensibilità di ogni componente cittadina”.