Jovanotti si prepara a Castrocaro in vista del nuovo tour

Non solo Vasco Rossi, arrivato oggi pomeriggio a Rimini. Anche Jovanotti infatti si prepara in Romagna. «Stiamo provando la musica che suoneremo quest’estate in giro e ai @jovasummerparty» racconta sui social. Lo sta facendo «a Castrocaro nel Padiglione delle feste, un posto che amo, perché è bellissimo e mitico (qui si faceva il famoso festival delle voci nuove che lanciò il “fiorfiore” dieci bistri cantanti) e perché lo associo all’idea di salute (qui ho passato i giorni decisivi del mio recupero e il corpo, sede dell’anima, non dimentica mai). Questa band è favolosa, non smetterò mai di ripeterlo, e se ho deciso di riunirla di nuovo dopo i Palajova é perché voglio che la sentiate tutti all’opera, perché non c’è in giro nel mondo una band così! Andiamo avanti con le prove, l’arca é in giro!».