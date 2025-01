Jovanotti prova a Castrocaro: la visita del sindaco Billi e dell’assessora regionale Allegni

Nella mattinata di sabato 18 gennaio Jovanotti, ha ricevuto la visita dell’assessora regionale dell’Emilia-Romagna Gessica Allegni e del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi. Il cantautore sta lavorando da settimane al nuovo tour proprio all’interno dei meravigliosi locali del Grand Hotel e dello stabilimento termale castrocarese. “Accogliamo con piacere un’icona della musica italiana, un artista che ho seguito e ammirato fin dagli esordi e che nella sua strepitosa carriera ha contribuito anche al prestigio musicale del nostro territorio. Le nostre eccellenze sono un punto di riferimento ideale anche per il lavoro quotidiano di personaggi di grande rilevanza artistica e musicale, come Jovanotti, e tutto ciò ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare ad impegnarci in collaborazione con tutte le realtà coinvolte ai massimi livelli del settore”. Insieme all’assessora, il sindaco Francesco Billi che dichiara: “Ringrazio Jovanotti per aver scelto Castrocaro per i preparativi del suo tour. Siamo un Comune vocato e predisposto alla musica, per cui la sua prestigiosa presenza ci onora e ci gratifica”. All’incontro ha presenziato anche l’amministratore delegato di Long Life Formula, Lucia Magnani.