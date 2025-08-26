Forlì. Controlli dei Carabinieri, tre denunciati

Nelle scorse serate, i Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno condotto servizi mirati di controllo del territorio, impiegando militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di San Martino in Strada e Castrocaro Terme. L’operazione era finalizzata al controllo della circolazione stradale e al contrasto delle attività illecite.

I controlli, effettuati in aree strategicamente individuate del territorio, si sono conclusi con tre denunce alla Procura della Repubblica di Forlì.

Guida in stato di ebbrezza

Un automobilista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza alcolica” dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale. Sottoposto agli accertamenti alcolemici, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. La patente è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Furto aggravato e porto abusivo di armi

Un giovane è stato denunciato per “furto aggravato”, “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”.

Durante il controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di denaro contante che aveva sottratto da un distributore automatico situato all’esterno di un esercizio commerciale del centro città. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un coltello a serramanico e di un flacone spray urticante, sequestrati insieme al denaro.

Oltraggio a pubblico ufficiale

Una donna è stata denunciata per “oltraggio a pubblico ufficiale” dopo essere stata coinvolta in una lite con altre persone. All’arrivo dei Carabinieri sul posto, la donna li ha apostrofati con frasi oltraggiose prima di essere identificata e calmata dai militari.