Festival di Castrocaro 2026: ecco gli 8 finalisti

Il cammino della 68a edizione del Festival di Castrocaro entra ufficialmente nella sua fase più calda ed emozionante. Dopo la chiusura delle iscrizioni, che hanno superato le 200 candidature, e il fitto calendario di Master Class e audizioni dal vivo sul territorio partite il 19 giugno nello scenario di Castrocaro Terme e Terra del Sole, sono stati finalmente annunciati oggi gli 8 finalisti ufficiali che si contenderanno la vittoria sul prestigioso palco romagnolo.

Una selezione rigorosa e approfondita che, partendo dalla precedente rosa di 40 semifinalisti, ha visto i giovani talenti esibirsi a porte chiuse con il proprio brano inedito davanti a una giuria tecnica d’eccezione, chiamata a individuare le proposte artistiche più mature, originali e pronte per il mercato discografico.

Di seguito la lista completa degli 8 finalisti che hanno conquistato il pass per l’atto conclusivo del concorso: Calì Carlotta (KALì), Carriglio Chiara (Sole), Malluzzo Miriam, Pantaleo Alessio, Physical, Piscicelli Vittorio (Rever), Tetti Camilla (Khamilla), The Smash (Band)

La vincitrice del premio “Vocine”, il concorso canoro collaterale del Festival di Castrocaro dedicato ai giovanissimi talenti fino ai 14 anni, è Viaraldi Aurora Asia.

Il percorso, che da sempre ha la storica missione di scoprire, valorizzare e lanciare i nuovi interpreti, cantautori e talenti emergenti dello spettacolo, giungerà al suo culmine venerdì 25 settembre con la serata finale in Piazza D’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. In questa storica cornice, i finalisti avranno la straordinaria opportunità di esibirsi interamente dal vivo accompagnati da una band e verranno valutati da una triplice giuria: la Giuria di Qualità, la Giuria Stampa e il voto del pubblico online, che esprimerà la sua preferenza sul profilo instagram del Festival. Chi riceverà più voti dal pubblico, inoltre, vincerà il “Premio Web”.

Ad attendere il vincitore assoluto ci sarà un contratto discografico con Isola degli Artisti, in collaborazione con Warner Music Italy, per la realizzazione e la promozione di due singoli. L’edizione di quest’anno si arricchisce anche di una novità significativa: l’introduzione dello speciale Premio della Critica dedicato al Maestro Beppe Vessicchio, giudice storico e simbolo dell’ultimo triennio di Castrocaro.