Dovadola, in casa aveva allestito il market della droga: 27enne arrestato

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme hanno arrestato un 27enne nigeriano, quale presunto responsabile dei reati di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

I militari, nel corso di un predisposto servizio serale di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno monitorato l’abitazione del nigeriano a Dovadola, riscontrando un via vai con un paio di giovani acquirenti della zona, poi fermati e trovati in possesso di singole dosi di sostanze stupefacenti, cocaina ed eroina, appena acquistate. Dopo questa prima attività i carabinieri sono intervenuti in un locale di pertinenza dell’abitazione del 27enne trovando all’interno l’uomo con la disponibilità di un variegato campionario di sostanze stupefacenti, tutte già ripartite in singole dosi, nonché materiale utile per il confezionamento delle dosi.

A conclusione delle attività di ricerca sono stati sequestrati oltre 60 (sessanta) grammi di hashish, oltre 20 (venti) grammi di eroina e circa 3 (tre) grammi di cocaina oltre al materiale utilizzato per la ripartizione ed il confezionamento delle singole dosi destinate allo spaccio.

I due giovani acquirenti, trovati in possesso di singole dosi destinate ad un uso personale, sono stati segnalati alla Prefettura, per i provvedimenti amministrativi di competenza.

L’uomo, al termine degli accertamenti connessi con il suo arresto, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale di Forlì. Nel corso della successiva udienza il Giudice competente ha convalidato l’arresto disponendo a suo carico l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dal lunedì al venerdì.