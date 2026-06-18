Castrocaro, vasto incendio nei campi, intervengono i Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 giugno, a partire dalle 11.40, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, provenienti dai distaccamenti di Rocca San Casciano e di Forlì, sono intervenute in Via Biondina, nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, a causa di un incendio che ha interessato un’area di vegetazione.

Il rogo ha coinvolto una zona di terreno impervio, estendendosi su una superficie complessiva di circa 3.5 ettari. Le operazioni di spegnimento e contenimento del fronte del fuoco sono state rese particolarmente complesse sia dalla morfologia accidentata del territorio sia dalle forti raffiche di vento presenti nella zona.

Il personale, dopo aver circoscritto il perimetro dell’incendio per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, ha provveduto a domare completamente i focolai ancora attivi. Successivamente le squadre hanno effettuato la bonifica minuziosa dell’intera area colpita per garantire la messa in sicurezza del sito ed escludere il rischio di possibili riaccensioni.