Castrocaro, torna la fiera di San Rocco

Nella cittadina termale è tempo di fiera. Venerdì 16 agosto, infatti, torna la Fiera di San Rocco che dalle 8 alle 20 animerà viale Marconi e il cuore di Castrocaro. Una tradizione che si rinnova ogni anno dal 1641, quando Cosimo II de’ Medici decise di concedere ai castrocaresi l’opportunità di indire una fiera di merci e bestiame. Per tutta la giornata nelle bancarelle degli oltre cento espositori si potranno acquistare oggetti del mercatino creativo-artigianale e dell’antiquariato. I negozi, inoltre, per l’occasione rimarranno aperti. Nell’area della pista di pattinaggio sarà allestita un’area ludica con giochi in legno e rompicapo e, grazie alla collaborazione dell’azienda agricola Michela Mengozzi, gli animali delle fattorie didattiche. Dalle 17 alle 18.30 è previsto uno spettacolo di musica itinerante a cura del corpo bandistico Orsini, mentre alle 11 visita guidata chiesina di San Rocco (gratuita ma su prenotazione, i post sono limitati: 0543.769631, 350.5193970 anche whatsapp o info@castrocarotermeterradelsole.travel.

Alle 17.30 e alle 19, anche oggi sarà possibile partecipare alle visite guidate alla Fortezza Medievale di Castrocaro. Costo 5 euro a partecipante oltre al costo del biglietto d’ingresso (5 euro intero e 4 euro ridotto, gratuito 0-6 anni, residenti a Castrocaro e Terra del Sole, e disabili con accompagnatore