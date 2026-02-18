Castrocaro Terme, viola più volte il divieto di avvicinamento dopo i maltrattamenti in famiglia e finisce in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Forlì hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì nei confronti di un 49enne, ritenuto presunto responsabile di plurime violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'uomo, nel dicembre dello scorso anno, era stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme quale presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A seguito della denuncia, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento e il divieto di dimora nel comune di Castrocaro Terme. Nel mese di gennaio 2026 l'uomo era stato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione amministrativa dell'ammonimento, con invito a tenere comportamenti non violenti.

Il 9 febbraio 2026 il 49enne era stato controllato nel comune di Castrocaro Terme — senza essere in grado di giustificare la propria presenza in loco — dai carabinieri di Villafranca, che, a conclusione degli accertamenti, procedevano al suo arresto. In sede di udienza, il Giudice convalidava l'arresto e disponeva, oltre alla conferma del divieto di avvicinamento e del divieto di dimora nel comune di Castrocaro Terme già in atto, anche il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.

Il 10 febbraio, nonostante il provvedimento appena emesso, l'uomo è stato nuovamente rintracciato nel comune di Forlì mentre passeggiava per le vie del centro.

A seguito delle ulteriori violazioni riscontrate dai carabinieri, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha richiesto e ottenuto l'aggravamento delle precedenti misure con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, provvedimento eseguito dai carabinieri della Stazione di Forlì, che hanno rintracciato l'uomo lo scorso pomeriggio a Castrocaro.