Castrocaro Terme: un marzo ricco di eventi per la nuova palestra comunale

Si chiamano Sportivamente e Sportivamente Rosa i due appuntamenti che apriranno al pubblico le porte della nuova palestra comunale di Castrocaro Terme.

Sabato primo marzo, dalle ore 16:30, si svolgerà la prima giornata del programma inaugurale, realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Aics Forlì Cesena, Aics Basket School e Aics Volley, per avvicinare bambini e bambine alla pratica sportiva al motto di “l’importante è partecipare”. Un pomeriggio di gioco e divertimento rivolto a tutti, aperto dai saluti istituzionali, con la sorpresa di una maglietta ricordo e l’unica indicazione di presentarsi con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica di ricambio. Un’opportunità pensata per le famiglie e per i più piccoli che volessero cimentarsi a qualsiasi livello nelle tante attività proposte insieme ad atleti e operatori esperti del settore sportivo.