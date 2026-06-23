Castrocaro Terme, torna la Notte Celeste

Castrocaro Terme e Terra del Sole torna protagonista della Notte Celeste, il grande evento diffuso dell’Emilia-Romagna dedicato al benessere e alla cultura termale. Tre giorni di esperienze tra relax, musica, natura e scoperta del territorio.

Si parte venerdì 26 giugno con l’Open Day gratuito delle cure inalatorie alle Terme di Castrocaro, seguito dalla Cena Celeste: dalle ore 20.00 il Viale Marconi si trasformerà in una grande tavolata sotto le stelle con musica, luci soffuse e dress code bianco e celeste. Novità 2026: una giuria premierà il tavolo più creativo, con in palio ingressi gratuiti al percorso “Magiche Acque”. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Sabato 27 spazio allo yoga con la “Meditazione Celestiale” nel Padiglione delle Feste delle Terme, sotto la Costellazione di Tito Chini, seguita da una camminata slow al Sasso Spungone e ai laghetti della Bolga. La serata si concluderà con “Magic Night” nel parco termale.

Domenica 28 giugno visite guidate al Padiglione Art Déco delle Terme e alla Fortezza di Castrocaro, con aperitivo panoramico finale dalla terrazza della rocca.