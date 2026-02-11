Castrocaro Terme, perseguita la compagna e non rispetta i divieti: 49enne arrestato

Lunedì 9 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Villafranca hanno arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto presunto responsabile della “violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

L’uomo, nel dicembre dello scorso anno, era stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme, quale presunto responsabile dei reati di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali aggravate” (per reiterate condotte violente e maltrattamenti nei confronti della sua compagna), a seguito del quale era stato sottoposto, dal Gip del Tribunale di Forlì, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e al divieto di dimora nel comune di Castrocaro Terme. Nel mese di gennaio 2026 era stato poi stato sottoposto alla misura di prevenzione amministrativa dell’ammonimento, con invito a tenere comportamenti non violenti.

Nonostante tale misura, lunedì notte è stato controllato (senza essere in grado di giustificare la sua presenza in loco) nel comune di Castrocaro Terme dai carabinieri di Villafranca (impegnati in un servizio di controllo del territorio) che, a conclusione degli accertamenti condotti è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Villafranca, in attesa di comparire, nella giornata successiva, davanti al giudice per il giudizio per direttissima. In sede di udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto applicando alla misura cautelare già in atto del divieto di avvicinamento e del divieto di dimora nel Comune di Castrocaro Terme, anche il divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.