Castrocaro Terme, il sindaco Billi: “Frana di Sadurano, assegnati 700mila euro, ha prevalso il gioco di squadra”

Con l’Ordinanza 13 ter del nuovo Commissario per l’alluvione Fabrizio Curcio sono stati assegnati 700mila euro al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il ripristino e la messa in sicurezza di via Monte della Birra, in località Sadurano.

Spiega il sindaco Francesco Billi: “Quella del Monte della Birra rappresenta una criticità idrogeologica rilevante che ha comportato importanti approfondimenti attraverso un percorso dall’esito per nulla scontato. Credo sia giusto evidenziare come abbia prevalso il gioco di squadra: dopo l’incontro con i residenti e le conseguenti valutazioni interne, l’Amministrazione si è attivata direttamente presso il Governo. Il tratto stradale in questione, intervallivo, è coinvolto da un preoccupante dissesto franoso che deve essere consolidato per la sicurezza del territorio e delle famiglie che abitano la zona. Ora che le istanze della comunità locale sono state accolte, ci metteremo al lavoro per impiegare il finanziamento così da risolvere la situazione per la sicurezza di tutti. A tal proposito intendo ringraziare personalmente per il fattivo interessamento l’onorevole Buonguerrieri e il Commissario Curcio”.

Intanto a Castrocaro Terme e Terra del Sole si sta provvedendo ad espletare gli affidamenti dei cantieri per il ripristino dei dissesti alluvionali che hanno coinvolto la rete viaria praticamente in tutte le frazioni collinari per un totale di circa 2 milioni e mezzo di euro di lavori finanziati dalla struttura commissariale e in procinto di partire. A questi vanno aggiunti i 700 mila euro destinati a riparare i danni all’impianto sportivo, il cui progetto è prossimo all’approvazione, nonché i 700 mila euro dell’Ordinanza 13 ter per via Monte Birra, raggiungendo una somma complessiva di circa 4 milioni di euro ricevuti per il ripristino e la messa in sicurezza idrogeologica post alluvione. “Si tratta di una fase impegnativa, amministrativamente complessa, da affrontare con lungimiranza e costanza”, conclude il Sindaco, “per questo, grazie a un finanziamento Pnrr di 690 mila euro, la Giunta Comunale ha anche commissionato in proprio tre progetti nell’ambito del contrasto al dissesto idrogeologico, con particolare attenzione per il tratto urbano del Rio Cozzi e la sicurezza idraulica dei centri storici di Castrocaro e Terra del Sole”.