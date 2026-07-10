Castrocaro Terme, fiamme in un appartamento: sei intossicati, tra cui tre minori e due donne incinte

Tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenute nella serata di ieri, 9 luglio 2026, a seguito dell’incendio divampato in un appartamento situato a Castrocaro Terme e Terra del Sole. La richiesta di emergenza è scattata alle ore 20.18, portando i soccorritori a convergere rapidamente sul luogo del rogo in via Porta dell’Olmo, con personale e mezzi provenienti dalla sede centrale di Forlì.

Arrivati sul posto, i Vigili del Fuoco si sono attivati per estinguere le fiamme posizionate all’interno dei locali dell’abitazione, avviando contemporaneamente le manovre di evacuazione degli occupanti e la messa in sicurezza dell’edificio. A causa della densa coltre di fumo sprigionatasi durante l’incendio, sei persone sono rimaste intossicate. Tra i coinvolti si registrano in particolare tre minori e due donne in stato di gravidanza, tutti prontamente assistiti e affidati al personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Terminato lo spegnimento della parte attiva del rogo, le operazioni sono proseguite a lungo con la bonifica dei locali e i successivi rilievi tecnici per valutare l’idoneità strutturale dell’appartamento.