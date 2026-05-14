Castrocaro Terme e Terra del Sole: la nuova Casa della Comunità operativa dal 18 maggio

Da lunedì 18 maggio sarà operativa la nuova Casa della Comunità di Castrocaro Terme e Terra del Sole, traguardo prioritario della Missione 6 del PNRR. La struttura consolida un modello di assistenza territoriale centrato sulla prossimità e sulla continuità delle cure. “L’apertura - sottolinea l’Ausl in una nota - segue un cronoprogramma graduale: la fase inaugurale garantisce già tutti i servizi ministeriali obbligatori. Si tratta di una consegna anticipata volta all’efficienza; nelle prossime settimane si ultimeranno le rifiniture delle aree interne ed esterne, senza interferire con l’erogazione delle prestazioni. Il modello multidisciplinare vede la medicina generale e pediatrica operare in sinergia con i medici della continuità assistenziale e la specialistica (cardiologia e reumatologia). Centrale è il ruolo dell’assistenza infermieristica, che assicura una presenza capillare tramite l’Infermiere di Famiglia e Comunità (Ifec), il punto prelievi, la gestione della cronicità e l’assistenza domiciliare. È inoltre attivo uno sportello CUP”.

L’integrazione con il territorio è rafforzata dal Punto Unico di Accesso (PUA), dove professionisti AUSL e assistenti sociali comunali cooperano nella gestione dei bisogni complessi. Tale sinergia è supportata da spazi dedicati agli operatori dei servizi sociali del Comune, rendendo l’integrazione socio-sanitaria un obiettivo concreto e strutturale.

L’attuale assetto è il primo passo di un progetto evolutivo: un secondo stralcio di lavori completerà i piani superiori, ampliando ulteriormente l’offerta dei servizi.