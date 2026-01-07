Castrocaro Terme, addio a Ezio Piazza, fu vice sindaco e presidente della Cna provinciale

Castrocaro Terme e Terra del Sole
  • 07 gennaio 2026
Ezio Piazza
Ezio Piazza

È scomparso nei giorni scorsi Ezio Piazza, già presidente della CNA provinciale di Forlì-Cesena da gennaio 1983 a giugno 1985 e vice sindaco di Castrocaro Terme. “La sua è stata - ricorda Cna in una nota - una presidenza breve, per scelta personale e imprenditoriale, ma molto intensa. È stato protagonista di una stagione in cui si gettavano le prime basi per trasformare la CNA da sindacato delle aziende artigiane a moderna associazione di imprese, che troverà compimento nei primi anni ‘90 attraverso un impegno risoluto degli imprenditori a determinare le scelte strategiche sulle politiche economiche-sociali per le imprese artigiane e micro-piccole-medie imprese, superando le mediazioni politico-partitiche. Di Piazza vengono ricordati il suo prezioso contributo di idee e la capacità di esprimersi in modo diretto, senza però perdere mai di vista la necessità della mediazione, dell’ascolto, del rispetto e del coinvolgimento degli altri. Erano apprezzati i suoi interventi nei consessi regionali e nazionali ed era una figura stimata nei vari livelli del sistema CNA. Ma Ezio Piazza, prima e dopo gli incarichi di responsabilità in CNA, ha lasciato il segno su tante cose realizzate nella sua città, Castrocaro Terme – Terra del Sole, in primo luogo verso le giovani generazioni e lo sport e poi amministratore pubblico per dieci anni come vicesindaco e assessore comunale.

Insomma, una bella figura che non mancherà solo ai familiari, cui vanno le più sentite condoglianze, ma anche alla sua città da parte di tutta la comunità CNA”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui