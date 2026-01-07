Castrocaro Terme, addio a Ezio Piazza, fu vice sindaco e presidente della Cna provinciale

È scomparso nei giorni scorsi Ezio Piazza, già presidente della CNA provinciale di Forlì-Cesena da gennaio 1983 a giugno 1985 e vice sindaco di Castrocaro Terme. “La sua è stata - ricorda Cna in una nota - una presidenza breve, per scelta personale e imprenditoriale, ma molto intensa. È stato protagonista di una stagione in cui si gettavano le prime basi per trasformare la CNA da sindacato delle aziende artigiane a moderna associazione di imprese, che troverà compimento nei primi anni ‘90 attraverso un impegno risoluto degli imprenditori a determinare le scelte strategiche sulle politiche economiche-sociali per le imprese artigiane e micro-piccole-medie imprese, superando le mediazioni politico-partitiche. Di Piazza vengono ricordati il suo prezioso contributo di idee e la capacità di esprimersi in modo diretto, senza però perdere mai di vista la necessità della mediazione, dell’ascolto, del rispetto e del coinvolgimento degli altri. Erano apprezzati i suoi interventi nei consessi regionali e nazionali ed era una figura stimata nei vari livelli del sistema CNA. Ma Ezio Piazza, prima e dopo gli incarichi di responsabilità in CNA, ha lasciato il segno su tante cose realizzate nella sua città, Castrocaro Terme – Terra del Sole, in primo luogo verso le giovani generazioni e lo sport e poi amministratore pubblico per dieci anni come vicesindaco e assessore comunale.

Insomma, una bella figura che non mancherà solo ai familiari, cui vanno le più sentite condoglianze, ma anche alla sua città da parte di tutta la comunità CNA”.