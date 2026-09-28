Castrocaro, spaccio di cocaina: 51enne ai domiciliari

Giovedì 24 settembre i Carabinieri di Forlì, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un romeno di 51 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nell’ambito di un’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Forlì e condotta dai carabinieri, nel corso della quale era emersa una sistematica attività di spaccio, condotta dall’uomo negli ultimi mesi, a favore di diversi acquirenti della zona, a carico dei quali i carabinieri avevano rinvenuto diverse dosi di cocaina, destinate ad uso personale. Giovedì scorso è stata data esecuzione ad un provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. L’attività è stata effettuata quando l’uomo, residente a Castrocaro, è stato intercettato dai Carabinieri mentre era a bordo della propria utilitaria. L’immediata perquisizione ha permesso di individuare un involucro di circa 5 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, abilmente occultate all’interno dell’automobile mentre le successive ricerche estese all’abitazione, hanno consentito di rinvenire ulteriori 32 grammi di cocaina, materiale vario utilizzato per il taglio e il confezionamento dello stupefacente nonché alcune centinaia di euro, ritenute provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo - gravato da precedenti per reati in materia di stupefacenti - è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale, in attesa dell’udienza presso il Tribunale di Forlì. La mattina del 26 settembre il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo, nei confronti del 51enne, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria residenza.