Castrocaro, si presenta la Casa di comunità

La Casa di Comunità in via Dino Ravaioli è prossima alla costruzione, per informare la cittadinanza mercoledì 10 luglio alle 21 in Municipio è stato organizzato appositamente un incontro pubblico al quale parteciperanno anche i responsabili dell’Ausl. Un’occasione per conoscere nel dettaglio il progetto, le tempistiche del cantiere tanto atteso e per riflettere sulla riorganizzazione e le prospettive dei servizi sociali e sanitari locali, in un’ottica di integrazione e consolidamento della rete territoriale. «Per il nostro paese una nuova Casa di Comunità funzionale e aggiornata rappresenta un obiettivo strategico da quasi due decenni, da quando ancora si parlava di Casa della Salute – afferma il sindaco Francesco Billi –. Ora, grazie ad un finanziamento Pnrr, gestito dall’Ausl Romagna, questo traguardo si avvicina».