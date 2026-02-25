Castrocaro, sgomberato l’ex Hermitage

Si è svolto nella mattinata di ieri, martedì 24 febbraio, un intervento congiunto dei Carabinieri e della Polizia Locale di Castrocaro Terme e Terra del Sole presso l’ex albergo Hermitage, in via Samorì a Castrocaro Terme. L’operazione, finalizzata ad accertare lo sgombero dell’immobile, ora affidato all’Istituto Vendite Giudiziarie, è propedeutico a ristabilire delle condizioni dell’edificio atte ad impedire intrusioni non autorizzate. Alle divise impiegate nell’operazione, sono andati i ringraziamenti della Giunta Comunale e del sindaco Francesco Billi: “Siamo grati per la proficua collaborazione fra le forze dell’ordine locali e per il lavoro degli agenti di Polizia Locale e dei Carabinieri quotidianamente impegnati nel faticoso compito di rafforzare il controllo territoriale nell’interesse dell’intera comunità.”