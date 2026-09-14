Castrocaro, scuola: pronta la nuova mensa da 800mila euro di fondi Pnrr

Il suono della campanella, fissato per il 15 settembre, segnerà per Castrocaro Terme e Terra del Sole l’avvio di un anno scolastico ricco di importanti novità strutturali e didattiche. Un rientro sui banchi caratterizzato da investimenti significativi, finalizzati a migliorare l’accoglienza, la sicurezza e l’offerta formativa per tutti i giovani studenti del polo scolastico comunale.

A fare il punto della situazione e a rivolgere gli auguri di rito alla comunità è il primo cittadino, Francesco Billi che punta i riflettori sull’intervento più rilevante dal punto di vista economico e logistico: la realizzazione della nuova mensa scolastica. Finanziata integralmente tramite fondi Pnrr per un valore complessivo dell’opera pari a circa 800mila euro, la nuova struttura è progettata per ospitare oltre 200 alunni ed è destinata in via prioritaria alle classi della scuola primaria. L’inaugurazione dei nuovi locali mette la parola fine alle criticità storiche legate alla refezione. «Sino allo scorso anno, infatti, il servizio veniva svolto in ambienti ormai inadeguati e posti a una quota altimetrica sfavorevole, al punto da essere stati marginalmente sfiorati dalle esondazioni del Rio Cozzi durante le emergenze meteo più severe che hanno colpito la zona nell’ultimo decennio, a partire dal 2013 - dice il sindaco -. La nuova mensa assicura così spazi non solo più salubri e moderni, ma anche nettamente più sicuri sotto il profilo idrogeologico».

L’attenzione al mondo delle elementari si concretizza inoltre sul fronte dell’innovazione tecnologica con la nascita di una nuova aula informatica. Dotata di 30 postazioni computer di ultima generazione, la struttura consentirà ai ragazzi di sviluppare competenze digitali e prendere confidenza con gli strumenti informatici all’interno di un percorso didattico moderno e adeguato ai tempi.

Non meno fondamentale è stato il lavoro svolto per la scuola dell’infanzia. «Durante la stagione estiva, uffici comunali e corpo docente hanno lavorato a ritmo serrato per allestire in tempi record la quinta sezione, rendendola operativa già per l’inizio del nuovo anno - conferma Billi -. Un intervento tempestivo reso necessario per rispondere alle esigenze delle famiglie a seguito della rapida chiusura del plesso Paganelli di Terra del Sole. Un risultato reso possibile anche grazie all’assistenza tecnica e alla professionalità dimostrata dall’impresa Ginestri e dal suo team durante i mesi di luglio e agosto». Accanto alle opere principali, non sono mancati gli interventi di manutenzione ordinaria, come l’imbiancatura dei locali, mentre nei prossimi mesi si provvederà alla sostituzione delle tende da sole ammalorate.