Castrocaro rende omaggio a Fabio Lombini e Giancarlo Galdiolo con l’intitolazione della palestra e dello stadio

Con delibera di oggi, 27 febbraio 2025, la Giunta Comunale di Castrocaro ha avviato l’iter amministrativo presso la Prefettura al fine di intitolare la nuova palestra comunale al campione di nuoto Fabio Lombini, con la seguente motivazione: “Fabio Lombini, talento e promessa del nuoto agonistico italiano, medaglia d’argento ai campionati assoluti invernali del 2017 nei 200 stile libero in 1’44”60. Già nazionale alle Universiadi di Taipei e ai campionati europei in vasca corta di Copenaghen nel 2017. Atleta del Corpo delle Fiamme Rosse, cittadino encomiato per meriti sportivi, periva tragicamente in un incidente aereo, all’età di soli 22 anni, vicino a Roma dove si preparava in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Sportivo esemplare, ammirato dai colleghi per umanità, tenacia e prestazioni, ha lasciato indelebile ricordo nell’ambiente Olimpionico, omaggiato da tanti, fra i quali la medaglia di bronzo Taekwondo a Parigi 2024. Ha ispirato manuali tecnici e metodi innovativi di allenamento adottati a livello internazionale. La sua esperienza, pur drammaticamente interrotta, rappresenta ad oggi uno dei migliori risultati sportivi della comunità di Castrocaro Terme e Terra del Sole, nonché del nuoto regionale, rappresentando pertanto un riferimento meritevole di ricordo perpetuo nelle nuove generazioni che dal territorio si approcciano all’attività sportiva condividendone i valori personali e collettivi”.

Precisa il sindaco Francesco Billi: “Con questa scelta la Giunta Comunale desidera interpretare un sentimento autentico e diffuso nella comunità, facendo presente alle future generazioni il ricordo di un concittadino che, per traguardi raggiunti e condotta esemplare, continuerà ad inorgoglire Castrocaro Terme e Terra del Sole”. A inizio marzo, intanto, la nuova palestra comunale aprirà al pubblico con una serie di eventi dedicati a famiglie, salute e inclusività, in attesa dell’esito dell’autorizzazione prefettizia per poter celebrare tutti insieme l’intestazione ufficiale a Fabio Lombini: si inizierà sabato primo marzo alle 16:30 con Sportivamente. Conclude il Primo Cittadino: “Nel 2025 inizieranno i lavori di ripristino del campo da calcio danneggiato dall’alluvione: quando inaugureremo l’impianto riqualificato abbiamo in animo di intitolarlo ad un altro grande sportivo locale, Giancarlo Galdiolo”.