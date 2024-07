Castrocaro, presentato il “Voci Nuove

Sarà il 7 settembre la serata finale della 66ª edizione del festival Voci Nuove di Castrocaro, condotta da Elenoire Casalegno e Daniele Cabras che è reduce dall’esperienza del Prima Festival di Sanremo e dalla vittoria del talent show comico “Generazione Lol”.

Valore aggiunto

Sul palco, che verrà allestito come di consueto in piazza D’Armi a Terra del Sole, saliranno gli 8 finalisti che emergeranno a seguito della fase di selezione. «Solo un anno fa con la nuova direzione artistica affidata all’Isola degli artisti abbiamo lavorato per riqualificare il marchio di Castrocaro, grazie agli sforzi del nuovo gestore e a tanti artisti e personalità che si stanno avvicinando al nuovo progetto – dice il sindaco Francesco Billi –. Il festival rappresenta un valore aggiunto che va ben oltre il nostro territorio e vale la pena impegnarsi per esprimere questo potenziale attraverso la passione per la musica e le future generazioni, è grazie anche a loro che possiamo proseguire in questo percorso».

Confermata la direzione della giuria artistica al maestro Beppe Vessicchio, al quale si affiancherà per il mondo web Serena Brancale e anche una giuria tecnica. Per questa edizione ci sarà una collaborazione con Gen-z Webboh, mentre la canzone vincitrice verrà trasmessa per un mese da un emittente radiofonica.