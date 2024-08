Castrocaro, porta a porta dei rifiuti in tilt a Ferragosto e il sindaco si arrabbia: “Qualcuno dovrà risponderne”

Porta a porta in tilt proprio durante le giornate di Ferragosto, calendario del servizio stravolto e ampie zone del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole da bidoni di tutti i tipi nell’incertezza di un sospirato ritiro. Una circostanza che ha scatenato malumori da parte di numerosi residenti, anche per le condizioni dell’umido in periodo di caldo estremo, e che non ha sicuramente giovato all’aspetto del paese in stagione termale.

Di fronte a tale situazione, interviene il sindaco Francesco Billi attraverso una nota: “Siamo in contatto con i referenti di Alea: si sono verificate problematiche inattese e la gestione dovrebbe tornare alla normalità, ma credo che certi disservizi vadano assolutamente evitati. Una volta ristabilito l’ordinario immagino che qualcuno dalla direzione o dai quadri operativi dovrà risponderne, perché certe scene non ce le possiamo proprio permettere, né dal punto di vista dell’immagine, né dal punto di vista igienico. Da due anni, in Assemblea dei Soci e negli incontri istituzionali, segnaliamo reclami e ambiti di miglioramento del servizio. Ringrazio per la disponibilità sempre dimostrata da ALEA nell’ascoltarci, ma poi occorrerebbe dare maggior riscontro alle istanze delle amministrazioni se vogliamo far crescere un servizio credibile e sostenibile”.

Conclude Billi: “Qualcuno mi ha accusato in passato di essere contrario al porta a porta. Non è esattamente così: apprezzo infatti ogni sforzo per aumentare il riciclo dei materiali e per la salvaguardia dell’ambiente. Tuttavia credo che questo sistema sia stato inaugurato sottovalutando alcuni nodi che adesso vengono al pettine. La raccolta dei rifiuti e la pulizia urbana sono servizi fondamentali che incidono pesantemente sulla qualità della vita collettiva e privata, in luoghi che presentano innumerevoli specificità: basti pensare ai centri storici. L’eredità, da questo punto di vista, è seria e complicata, perciò l’Amministrazione che guido è sempre stata e continuerà ad essere responsabile e dialogante. Non basta, tuttavia, che le criticità vengano ascoltate nei tavoli istituzionali: ci aspettiamo invece concretezza nel perseguire il comune obiettivo di assicurare ai nostri cittadini un servizio migliore di conferimento dei rifiuti e di pulizia urbana, valutando ogni soluzione, senza preclusioni, per evitare scene intollerabili come quelle degli ultimi giorni.”