Castrocaro, parla il neo assessore Ferrini

Con le dimissioni della vicesindaca Silvia Zoli, è entrato a far parte della giunta l’assessore Alessandro Ferrini, già consigliere comunale. «Sono orgoglioso di far parte di un’Amministrazione che sta lavorando molto e bene per i cittadini – afferma il nuovo innesto della giunta guidata da Francesco Billi –. Un gruppo unito per il quale mi fa piacere dare un contributo. Dalla gavetta fatta in questi anni, mi porto dietro soprattutto l’ascolto e la presenza sul territorio: ho imparato quanto sia importante comprendere i bisogni reali delle persone, anche quelli che spesso non emergono nei tavoli istituzionali. Lavorare sul territorio, a stretto contatto con cittadini, associazioni e realtà locali, mi ha insegnato a non dare nulla per scontato e ad affrontare ogni sfida con concretezza e spirito di servizio».

Infatti, per Ferrini si tratta del primo incarico da assessore dopo anni di esperienza tra i banchi del consiglio comunale, prima all’opposizione e attualmente in maggioranza. «Ho accettato perché ho a cuore il mio Comune e vorrei dare un fattivo contributo per la sua crescita e sviluppo. Mi ha spinto la voglia di mettere a frutto l’esperienza maturata sul campo per costruire soluzioni più efficaci, più giuste e più vicine alle persone. È una grande responsabilità e ringrazio il sindaco, i vertici provinciali e comunali di Fratelli d’Italia per avermi dato fiducia, che vorrei ripagare coi fatti. Inoltre vorrei ringraziare l’avvocato Zoli per il lavoro svolto e in particolare la mia famiglia che mi è vicina e con la quale ho condiviso la decisione di intraprendere questo percorso».

Il sindaco di Castrocaro ha deciso di affidare all’assessore la delega alla Protezione civile, mantenendo di fatto quella assegnatagli in veste di consigliere. «Il mio servizio da amministratore sarà al fianco del volontariato di Protezione civile, che ringrazio, per aiutarlo a strutturarsi, a divulgare le buone pratiche e a svilupparsi, anche pensando alle nuove generazioni – prosegue Ferrini –. Le recenti calamità hanno evidenziato l’importanza di un senso civico orientato a questo ambito di associazionismo, accanto alle opere di difesa del territorio che saranno una priorità». Non solo, al neo assessore spettano anche decoro e rapporti con il territorio. «L’Amministrazione sta facendo molto, ma oggi garantire il decoro di un territorio è diventata una sfida complessa per tanti fattori – conclude Ferrini –. Mi impegnerò seriamente per aumentare la capacità di ascolto dei cittadini e trovare soluzioni precise per intervenire e prevenire. È un tema importante e davvero sentito perché riguarda direttamente la qualità della vita percepita dai cittadini e sono fondamentali la collaborazione e la responsabilità di tutti». A seguito del rimpasto di giunta le deleghe in capo a Zoli sono state redistribuite, il sindaco terrà per sé l’urbanistica mentre a Catia Conficoni spetterà anche il bilancio oltre al ruolo di vicesindaca.