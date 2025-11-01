Castrocaro, “Long Life”: Lucia Magnani porta negli Usa l’Italia della longevità

Da Washington a New York, passando per Philadelphia, Lucia Magnani – amministratore delegato e fondatrice del Metodo Long Life Formula® – ha rappresentato l’Italia della cultura, della ricerca e del benessere in una serie di eventi che hanno celebrato il legame tra Italia e Stati Uniti.

A Washington, Magnani ha partecipato al gala per il cinquantesimo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf), di cui è membro del Board. L’evento, ospitato al Washington Hilton, ha riunito esponenti di spicco della diplomazia, dell’imprenditoria e della cultura per celebrare mezzo secolo di dialogo tra le due sponde dell’Atlantico. La presenza della manager italiana ha portato in primo piano un messaggio di longevità intesa come equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e valori condivisi.

La tappa di Philadelphia, nella prestigiosa Union League, ha reso omaggio al generale Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, in un incontro che ha riaffermato la profonda amicizia tra i due Paesi. Anche qui, Magnani ha sottolineato l’importanza della cura della persona e della qualità della vita come strumenti di dialogo e cooperazione. Infine, a New York, nella cornice del Cipriani 42nd Street, l’Ad della Lucia Magnani Health Clinic è stata tra i protagonisti dell’Angel Ball, evento benefico a favore della ricerca oncologica promosso dalla Gabrielle’s Angel Foundation for Cancer Research. I percorsi Long Life Formula® sono stati tra i premi più ambiti dell’asta, contribuendo a una raccolta fondi di oltre tre milioni di dollari.

Il viaggio americano di Lucia Magnani ha così tracciato un filo ideale tra salute, bellezza e cultura, confermando il riconoscimento internazionale di un metodo che unisce scienza, innovazione e italianità.