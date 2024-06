Castrocaro, incidente: strada statale chiusa in entrambe le direzioni

Incidente questa mattina nel territorio di Castrocaro sulla circonvallazione in via Mengozzi, nei pressi della Sala Bingo Bul sulla strada statale 67 Tosco Romagnola, chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli ha comportato la chiusura al traffico, con la circolazione deviata all’interno del Comune di Castrocaro. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Per fortuna non si registrano feriti gravi tra gli occupanti dei tre mezzi.