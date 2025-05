Castrocaro, in due aggrediti dal pitbull di famiglia

Momenti di paura a Castrocaro Terme dove un cane pitbull ha aggredito due componenti della famiglia. Le due persone sono state trasportate all’ospedale “Bufalini” di Cesena con ferite rispettivamente a un braccio e in varie parti del corpo.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 10 in via Salvo D’Acquisto, una strada del centro della cittadina termale, poco distante del Grand Hotel.

Quello che è successo in quella abitazione è tutto da chiarire da parte delle autorità competenti. Rimane la certezza che ambulanza del 118 ed elimedica da Ravenna sono intervenute a metà mattina per due persone rimaste ferite in modo serio in seguito all’aggressione da parte del loro cane di famiglia, un esemplare di pitbull. Per una di loro dilaniato un braccio, per l’altra ferite da morsi in varie parti del corpo. I feriti sono stati portati in elicottero all’ospedale di Cesena.