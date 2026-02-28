Castrocaro, immobili sequestrati alla mafia: il Comune vuole acquistarli

Costruito all’alba degli anni ottanta, sull’onda della prolificazione alberghiera incentivata dal periodo d’oro del termalismo, il Residence Agorà venne destinato fin da subito all’uso abitativo, anziché alla ricettività turistica. Così l’imponente edificio di via Samorì, con oltre 140 appartamenti e diverse criticità accumulatesi nel tempo, rappresenta ormai da decenni uno dei contesti residenziali più complessi del territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, tant’è che recentemente l’Agenzia Nazionale Antimafia ha provveduto a confiscare alcune unità immobiliare che, nello specifico, ammontano a 14 appartamenti e 9 garage. All’utilizzo di questi beni si è rivolta l’attenzione dell’Amministrazione Comunale che ha formalizzato a inizio anno il proprio interessamento affinché il Comune venga individuato come ente destinatario dei locali confiscati.

Spiega il sindaco Francesco Billi: “Questa potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per introdurre all’interno dell’Agorà un presidio a gestione pubblica, rafforzando così la prospettiva di controllo e riqualificazione dell’intera area nel suo insieme. Nel pieno rispetto delle tempistiche e delle valutazioni delle autorità statali competenti, auspichiamo di poter impostare un percorso ad ampio coinvolgimento istituzionale ispirato da principi di legalità e riordino delle condizioni esistenti, nell’interesse dei residenti in zona e della comunità in generale. Si tratta certamente di una sfida impegnativa, anche dal punto di vista sociale, ma crediamo che in questa fase il nostro Comune abbia il dovere di proporsi come protagonista per cercare di superare le problematiche sedimentatesi da lungo tempo”. Nell’attesa del riscontro sull’eventuale affidamento il Primo Cittadino rivolge i propri ringraziamenti “all’Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale di Forlì, Dott.ssa Sara Pennacchi, e all’Avvocato Coadiutore Salvatore Rotondo per la proficua collaborazione e per l’impeccabile disponibilità professionale dimostrata finora nello svolgimento delle rispettive mansioni e nei rapporti con l’Amministrazione Comunale”.