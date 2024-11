Castrocaro, il tragico incidente mortale: chi era il 54enne che ha perso la vita

Drammatico incidente stradale ieri pomeriggio sulla Statale 67, tra Castrocaro e Dovadola. Un uomo di 54 anni, Maurizio Ricci, ha perso la vita in uno scontro tragico tra la sua Kia Sportage e una Golf condotta da un 25enne rimasto ferito solo in modo lieve. L’incidente si è verificato all’altezza dell’intersezione con via Virano e la via Nazionale, per cause ancora al vaglio della Polizia locale. Secondo una prima ricostruzione la Golf con il giovane stava viaggiando verso Dovadola dove il conducente vive. La Kia della vittima si sarebbe immessa da una strada laterale, occupando la carreggiata della Statale: una prima vettura è riuscita a rallentare e a spostarsi verso il lato della carreggiata, mentre la Golf che sopraggiungeva subito dopo si è trovata l’altra vettura davanti. Uno scontro quasi frontale. Ad avere la peggio è stato il 54enne. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Estratto dall’abitacolo già privo di coscienza, gli è stato praticato il massaggio cardiaco, purtroppo inutilmente. Sul posto oltre alla Polizia locale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo.

Maurizio Ricci era nato il 30 settembre 1970, viveva a Castrocaro, in via Dante. Lavorava ai Vivai Peron di Pieve Salutare. Aveva una compagna. Una persona tranquilla, affabile, per quanto viene ricordato in paese. La strada Statale è rimasta bloccata per permettere i soccorsi e i rilievi della tragedia.