Castrocaro, il Comune vuole rigenerare l’ex B4 di Terra del Sole: un consiglio comunale per partecipare all’asta giudiziaria

“L’ultima porzione interna alle mura di Terra del Sole da sottrarre ad un effettivo abbandono che dura da troppi anni”, così il sindaco Francesco Billi fa riferimento all’ex mobilificio B4 di via Benericetti nella zona del centro storico terrasolano prospicente al Bastione di San Martino, quest’ultimo già di proprietà comunale e sede di importanti rievocazioni storiche. Dopo diverse vicissitudini il complesso composto da due capannoni, un immobile residenziale e l’ampia corte esterna andrà in asta giudiziaria il 16 aprile prossimo: un appuntamento che l’Amministrazione Comunale non intende farsi sfuggire. Così lunedì 30 marzo è stato convocato il Consiglio Comunale per esprimersi sull’autorizazzione a partecipare alle procedure di vendita partendo dalla base d’asta di 118.00 euro e potendo rilanciare fino alla stima di mercato stabilita dal Tribunale di 157.000 euro circa.

“Se tutto si concretizzerà come auspichiamo avremo l’opportunità di rigenerare una zona del centro storico terrasolano particolarmente strategica, sia per recuperare posti auto preziosissimi in quel contesto urbano, sia per recuperare spazi funzionali alla collettività ed in particolare all’associazionismo terrasolano “, spiega il sindaco Billi. “Ad esempio, essendo il complesso prospicente al Bastione di San Martino, già di proprietà comunale, sarebbe interessante recuperare locali di servizio finalizzati al potenziamento di eventi e rievocazioni che già si svolgono in quell’area di grande suggestione. Terremo informata la cittadinanza sugli esiti di questo ennesimo percorso intrapreso nell’interesse del territorio, dei centri storici e della comunità locale.”