Castrocaro, il coltivatore diretto di marijuana colto sul fatto mentre lavora al campo: aveva piante di altezza fino a 2 metri

Nello scorso fine settimana i Carabinieri di Castrocaro Terme hanno denunciato a piede libero un 45enne italiano, presunto responsabile del reato di “produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.”

L’attività è scaturita da mirati accertamenti svolti dai Carabinieri, a seguito dei quali i militari hanno sorpreso un 45enne in attività di coltivazione di una piantagione di marijuana realizzata in un terreno agricolo in uso. La successiva perquisizione effettuata all’interno dell’intero terreno agricolo, ha consentito di rinvenire 10 piante di marijuana in fase di coltivazione, con altezze variabili fino a circa 2 metri. L’attività di perquisizione è stata estesa all’interno di un casolare posto nelle immediate vicinanze del terreno ed a ridosso della propria abitazione, a seguito della quale è stato rinvenuto un ulteriormente mezzo chilo, della medesima sostanza, contenuta in 16 barattoli di vetro, già lavorata e pronta al consumo. La sostanza stupefacente, due bilancine di precisione e le piante rinvenute sono state sottoposte a sequestro penale e custodite dai carabinieri, per i successivi adempimenti disposti dalla Procura della Repubblica di Forlì, a cui l’uomo è stato deferito.