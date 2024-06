Castrocaro, giovedì possibili disagi per lavori alla rete idrica

A Castrocaro, a causa di un intervento sulla rete di via Guglielmo Marconi, nella giornata di giovedì potranno verificarsi interruzioni di fornitura nella rete idrica che serve, oltre alla strada stessa, piazza d’Armi e le vie Aldo Moro, del Lavoro, del Molino, Mameli, Diaz, Cesare Battisti, Firenze e limitrofe.

I lavori, finalizzati a rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, avranno inizio alle 9 circa e termineranno alle 14: successivamente all’intervento potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico e che si risolveranno in poche ore.

In caso di imprevisti o maltempo gli interventi saranno rinviati a data da destinarsi. Il Gruppo Hera assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.