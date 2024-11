Castrocaro, furgone a fuoco in via Mengozzi

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 13.30 di oggi per l’incendio di un furgone sulla SS67 Via Mengozzi a Castrocaro Terme, in prossimità di Via Sadurano. Dopo che alcuni passanti erano intervenuti con degli estintori, i Vigili del fuoco hanno provveduto al minuto spegnimento ed al raffreddamento del vano motore, mettendo in sicurezza il veicolo. Fortunatamente nessuna persona coinvolta e nessuna ripercussione sulla viabilità. Presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.