Castrocaro, fermato dopo un controllo se ne va, ritorna e investe il comandante dei carabinieri

Dopo essere stato fermato dai carabinieri per un controllo, se ne va poi torna indietro e investe in pieno il comandante dei carabinieri della stazione di Castrocaro, il luogotenente Daniele Bongrazio, che ora si trova ricoverato all’ospedale di Forlì Morgagni Pierantoni con 30 giorni di prognosi. L’increscioso episodio è avvenuto sabato sera a Castrocaro, intorno alle 22. L’uomo, residente nella cittadina termale è stato poi arrestato e ora si trova ai domiciliari in attesa del processo.

